شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: زيارة الأنبا مرقس للسعودية بناء على دعوة ولي العهد للقاء الأسر القبطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ سنتين، خلال زيارته لمصر، مع ولي العهد محمد بن سلمان، مضيفا: «ننظر بكل إعجاب وتقدير للتطورات الكبيرة التي تشهدها الحياة في المملكة».

أوضح البابا تواضروس، خلال حوار خاص لقناة «إكسترا نيوز»، من داخل الكاتدرائية، بثته القناة اليوم الخميس، تفاصيل زيارة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، للمملكة العربية السعودية الآن، مشيرا إلى أن خلال زيارة سابقة لولي العهد، تحدث معه الأنبا مرقس عن زياراته السابقة للمملكة، معربا عن أمله في زيارة الأسر المصرية هناك.

أكد البابا تواضورس، أن ولي العهد السعودي، رحب بالزيارة، وسافر الأنبا مرقس، عقب الانتهاء من الإجراءات وإصدار الفيزا، موضحا أنه سيقضي هناك فترة ليست طويلة، لمقابلة الأسر المصرية.

أشار البابا تواضروس إلى أن المملكة بها جنسيات كثيرة من بينهم أسر مصرية تعمل هناك، مشيدا بالعلاقات القوية بين البلدين، مضيفا: «نشكر ربنا على هذا الانفتاح وعندما يصير سلام جميع العلاقات الطيبة تظهر ثمارها».