شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. من هو رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضى، على تعيين الجنرال "أفيف كوخافى" رئيسا للأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلى خلفا للجنرال جادى أيزنكوت المنتهية ولايته. فى الفيديو جراف التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز محطات كوخافى العسكرية وجرائمه ضد الفلسطنيين.. مولده ونشأته

مولده ونشأته ولد عام 1964 ونشأ بمستوطنة "كریات بیالیك"

26 أكتوبر 2018

26 أكتوبر 2018 رشحه وزير الدفاع السابق أفيجادور ليبرمان للمنصب

25 نوفمبر 2018

25 نوفمبر 2018 تعيينه رسميا رئيسا لأركان جيش الاحتلال 1 يناير 2019

1 يناير 2019 تسلم كوخافى منصبه رسميا حياته العسكرية

حياته العسكرية - بدأ خدمته العسكرية فى وحدة "المظلات" - تدرّج فى جميع المناصب الإدارية بجيش الاحتلال - قاد "كتيبة غزة" التابعة لجيش الاحتلال - قاد "لواء الشمال" - ترأس شعبة المخابرات العسكرية "أمان" جرائمه ضد الفلسطينيين

جرائمه ضد الفلسطينيين - شارك فى قمع الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية - خاض حرب لبنان الأولى 1982 والثانية عام 2006 - شارك فى حروب الاحتلال ضد غزة فى 2008 و 2012 و 2014

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. من هو رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .