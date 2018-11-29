شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فتاة الأقصر سائقة التروسيكل بدءا من مناشدة عبر الخليج 365 لاستقبال الرئيس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"نموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد".. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل من الأقصر، خلال استقباله لها اليوم بقصر الاتحادية، فى استجابة سريعة لما نشره قسم صحافة المواطن فى الخليج 365 يوم الأحد، 21 أكتوبر الماضى، تحت عنوان : "مروة" تناشد أصحاب القلوب الرحيمة بتوفير تروسيكل لتربية أخوتها الأربعة.





قصة كفاح مروة العبد الخليج 365

قصة "مروة العبد" سائقة التروسيكل ، بدأت من قرية البعيرات بمركز الأقصر، والتى تبلغ من العمر 27 عاما، عندما قررت شراء تروسكيل لتوفير متطلباتها اليومية، وحيث تحدت الظروف الصعبة بعملها على التروسيكل ، وتبدأ يومها عندما تستيقظ فى الخامسة صباح كل يوم، لاستقبال طلبة المدارس لتنقلهم من منازلهم إلى المدارس، كما تقوم بتحميل "شكاير" الأسمنت الثقيلة إلى التروسيكل.

الفتاة التى تقود التروسيكل لتواجه الفقر ومن أجل إعالة اسرتها، ولتوفير الإيجار، بذلت كل ما فى وسعها من أجل لقمة العيش ، حتى أنها ضحت بالزواج ورفضت الفكرة من الاساس من أجل عائلتها ومساعدة والديها ، كونها قصة كفاح بدأت منذ أن كان عمرها 14 عاما ، عندما عملت بقهوة وفرن عيش ، كما كانت تقود عربة كارو لتنقل عليها القمامة ومتطلبات الأهالى.

ولبى الرئيس السيسي أمنيتها اليوم باستقبالها فى قصر الرئاسة حيث قالت من قببل إنها تحب الرئيس وتحلم بلقائه، وأشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.















