شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية تتسلم قانون الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى، فوزى النويرى، برئيس المفوضية العليا للإنتخابات الليبية عماد السايح، بمقر المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة طرابلس.

وقام النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى فوزى النويرى خلال اللقاء بتسليم قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذى تم المصادقة عليه الإثنين الماضى من قبل رئاسة مجلس النواب الليبى عقب إنتهاء البرلمان من اجراء التعديل الدستورى العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستورى ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستورى.

كان المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق قد كشف أن مجلس النواب الليبى أقر فى جلسته اليوم تعديلًا دستوريًا جديدًا وهو العاشر من نوعه.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن التعديل الدستورى يشمل تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور.

وأكد بليحق، على أن المادة السادسة من مشروع قانون الاستفتاء، تضمنت تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة – طرابلس – فزان)، موضحا أن الدوائر تستفتى كل واحدة على حِدَة، ولابد من موافقة ثلثى مواطنى ليبيا لتمرير الدستور و(50+1) لكلّ إقليم.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، إلى أن البرلمان وافق على تعديل المجلس الرئاسى برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسى.