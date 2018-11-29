شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية يعقد اجتماعه الأول منذ الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية لعقد الاجتماع الإجرائى الأول للمجلس، وعقدت الجلسة برئاسة عادل المصرى وقام بالإشراف على الانتخابات المستشار حمدى أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة السياحة.

وفاز بالتزكية عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة، و تامر سلام نائبا للرئيس، و ياسر التاجوري أمينا للصندوق.

وتم اختيار ثلاث أعضاء لهيئة المكتب وهم "هاني يان وشريف صادق وهشام وهبة"، وأعقب الاجتماع الإجرائى اجتماعا أول للمجلس تم فيه اعتماد تشكيل اللجان والشعب، واتفق الجميع على إرسال منشور لأعضاء الجمعية العمومية ببيان اللجان التي تم إعتمادها ودعوة من يريد منهم الانضمام إلى اللجنة لمن يرى إمكانية خدمة الأعضاء فيها .

كما تم الاتفاق على تثبيت فروع الغرفة ودعوة رؤساء الفروع لإرسال اقتراحاتهم في هذا الشأن .