شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الجوية توقع عقد مع شركة طيران العربية لتموين رحلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية ، برئاسة المهندس عشان عبد الحفيظ ،بتوقيع عقد مع شركة طيران العربية لتموين رحلاتها من وحدات التموين،(القاهره،شرم الشيخ، الغردقه) وذلك في ضوء جذب عملاء جدد. يذكر أن مصر للطيران للخدمات الجوية نجحت الشهر الماضي في تجديد شهادة الأيزو 9001 بأصدرها الجديد وهى الشهادة المعنية بتطبيق نظم الجودة.

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