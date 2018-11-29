شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم ختان البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم ختان الإناث فى الإسلام. وأوضح فيه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ختان الإناث لا يجوز لوقوع الضرر على المرأة وزوجها، والتسبب فى مشكلات وأزمات بين الزوج والزوجة، لافتا إلى وجود دول عربية وإسلامية لا تختن بناتهن.

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