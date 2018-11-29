أخبار مصر | توجيهات عاجلة للرئيس السيسي خلال اجتماعه باللواء كامل الوزير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات عاجلة للرئيس السيسي خلال اجتماعه باللواء كامل الوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال مدير إدارة المهمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكي، حيث تم عرض مخطط للموقع المقرر لإنشاء المدينة، والدراسة الخاصة بالمرحلتين الأولي والثانية للتنفيذ، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية المطلوبة لتجهيز المدينة، والمصانع المقرر إنشاؤها.

وقد وجه الرئيس بمواصلة خطوات المشروع نظراً للأهمية البالغة التي تمثلها المدن الصناعية الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، ودورها الهام في النهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد وتوفير المزيد من فرص عمل، موجها سيادته بالبناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وتحفيزهم للاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والإفريقية بأسعار تنافسية، بما يساهم في زيادة عدد المصانع الجديدة في مصر، والتي تساعد على تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين التكنولوجيا.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكي، وفقاً لأعلى المعايير والموصفات والانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، مع توفير كافة الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية المقررة إنشاؤها، بحيث تكون مكتملة الجوانب والأركان للبدء في الإنتاج والعمل فور الانتهاء من تشييدها.