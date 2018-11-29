أخبار مصر | ننشر نص البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. واستعرض الاجتماع سبل دفع جهود التسوية السياسية، وجاء نص البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا كالتالي:

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