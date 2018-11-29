أخبار مصر | فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن مواجهة زيادة معدلات التدخين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن مواجهة زيادة معدلات التدخين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية من أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.

وطالب "عامر"، بحسب طلب الإحاطة الحكومة بضرورة الحد من خطورة ظاهرة التدخين، خصوصا بعد انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعى وطلاب الجامعات، مُشيرًا إلى أن الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة في مصر أكد أن المسوحات القومية في عام ٢٠١٧، كشفت أن نحو ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة تصل لأكثر من ٢٢ %، وهذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦% ؜ في الرجال كما يتعرض نحو نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩%؜ وما يزيد على الثلث ٣٦.٥%؜ في أماكن العمل.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تم الكشف عنه يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، خصوصا وأن التدخين يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة إضافة إلى الأثر الاقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر على أسرة المدخن بل والمجتمع ككل.