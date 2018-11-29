أخبار مصر | السبت.. انعقاد لجنة متابعة الجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. انعقاد لجنة متابعة الجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور علي سعد علي، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة المنشآت البيطرية، إنه بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة، التى تم عقدها، يوم 23 نوفمبر، تعقد لجنة متابعة وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية اجتماعا برئاسته، يوم السبت المقبل، الساعة 12 ظهرا بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين؛ لمناقشة آلية تنفيذ توصيات الجمعية العمومية وتوزيع العمل بين أعضاء اللجنة لسرعة وسلاسة وإتقان تنفيذها.

وأشار على، إلى أنه سيتم مناقشة واقعة اعتداء جزار على الطبيب البيطرى سالم شعبان سالم بمجزر دمنهور بالبحيرة، وكيفية توفير الحماية للأطباء البيطريين فى المجازر، على أن يُضم الموضوع لأجندة الاجتماع، والتواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية لتفعيل حماية الأطباء البيطريين فى المجازر وإقرار الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، وعرض قرارات اللجنة على المؤتمر الصحفي.

وأوضح أن الحماية الأمنية بالمجازر لا تكفى، وسيتم التواصل مع وزارة الداخلية لتوفير حماية للأطباء البيطريين، أثناء تأدية أعمالهم، وتوفير وحدات شرطية بالمجازر، وخلال فترات إجراء عمليات الكشف البيطري على الذبائح وضمان حماية المهنة على مستوى الجمهورية.