أخبار مصر | "التموين" ترسل مُذكرة للبرلمان بشأن حل مشاكل البطاقات التموينية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" ترسل مُذكرة للبرلمان بشأن حل مشاكل البطاقات التموينية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت وزارة التموين، خطابًا إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، للرد على طلب الإحاطة الموجه للدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن مشكلات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد وتأخر استلام البطاقات وصعوبة استخراج بدل الفاقد للبطاقات التموينية وسياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل الفاقد لبطاقات التموين.

وأكدت الوزارة فى المذكرة المرسلة للبرلمان، أنه تم اتخاذ جميع الخطوات الخاصة بمنظومة التأمين الجديدة لتلافي جميع المشكلات الخاصة بالبطاقات التموينية، مشيرة إلى أنه لإحكام الرقابة على حل مشكلات البطاقات التموينية فإن مركز معلومات الإنتاج الحربي يقوم بمراجعة بيانات البطاقات التموينية مع هيئة الرقابة الإدارية.