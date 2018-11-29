أخبار مصر | "التموين" ترسل مُذكرة للبرلمان بشأن حل مشاكل البطاقات التموينية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" ترسل مُذكرة للبرلمان بشأن حل مشاكل البطاقات التموينية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الوزارة فى المذكرة المرسلة للبرلمان، أنه تم اتخاذ جميع الخطوات الخاصة بمنظومة التأمين الجديدة لتلافي جميع المشكلات الخاصة بالبطاقات التموينية، مشيرة إلى أنه لإحكام الرقابة على حل مشكلات البطاقات التموينية فإن مركز معلومات الإنتاج الحربي يقوم بمراجعة بيانات البطاقات التموينية مع هيئة الرقابة الإدارية.
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