مصر | بعد يومين من زواجهما.. العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد يومين من زواجهما.. العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة كفر العلو التابعة لمدينة حلوان، على حادثة مفزعة، وذلك بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين لرجل وزوجته بعد مرور يومين على زواجهما، متوفيين داخل شقتهما في ظروف غامضة ومثيرة للجدل خلال الساعات الماضية.

وتلقى العقيد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من قبل شخص يدعى "محمد.م" ومفاده اكتشافه جثة نجله وزوجته، وذلك بعد يومين فقط من زواجهما.

وذكرت الجهات الأمنية، بأن قوة أمنية قد وصلت إلى محل البلاغ، وقد تبين بعد الفحص المبدئي، وجود جثتين لشاب في مقتبل العقد الثاني من العمر وبجواره جثة زوجته.

وقالت التقارير الرسمية من قبل مباحث القاهرة بخصوص هذه الواقعة، بأن الجهود كبيرة من أجل كشف غموض هذه الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة من أجل أن تبدأ الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.