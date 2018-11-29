مصر | انقلاب "لوري" محمل بالبترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب "لوري" محمل بالبترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي اليوم الخميس، انقلاب "لوري" محمل بالبترول، في الاتجاه القادم من موقف العاشر إلى مدينة الشروق. وتسبب الحادث في شلل مروري تام وكثافة مرورية. وانتقل رجال المرور لمحاولة إزالة آثار الحادث، ووضع الرمال اللازمة لتغطية آثار البترول لمنع أي حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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