مصر | رئيس "الرقابة الإدارية" يلتقي أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الرقابة الإدارية" يلتقي أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى أمس اللواء أ.ح. شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية الذي يضم في عضويته أجهزة مكافحة الفساد لعدد 36 دولة تتعاون جميعها في إطار اتفاقية مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه، فقد تم بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وتم تناول بعض الموضوعات على أجندة المجلس من أهمها مناقشة إعداد وإصدار الخطة الإستراتيجية للاتحاد 2019- 2022، والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده خلال شهر أبريل القادم بالقاهرة

وأعدت الهيئة، في إطار البرنامج، زيارة لأعضاء المجلس لمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للوقوف على الفرص التدريبية والدراسية المتاحة بها، حيث أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لحجم و مكانة الأكاديمية والقدرات المتاحة بها فضلا عما تقدمه من إسهامات للمتخصصين والهيئات المعنية بعلوم مكافحة الفساد وعلوم التنمية الإدارية الأخرى، وقد طالب المجلس من السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدعم الفني والعلمي للعديد من الدول الأعضاء بالاتحاد ، الأمر الذي لقى قبول وترحاب من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتقديم كافة أوجه التعاون في هذا الشأن.