شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل «سائقة التروسيكل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية المواطنة «مروة العبد» سائقة التروسيكل من الأقصر. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بها كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب في الإصرار والكفاح.

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