«قمة صوت مصر» تصدر توصيات دورتها الثالثة وتطالب الحكومة باستكمال رعايتها منفردة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت القمة الدولية للعلاقات العامة «صوت مصر» في دورتها الثالثة، التي عقدت، 28 أكتوبر الماضي، تحت رعاية مجلس الوزراء، بحضور 24 متحدثا من كبار صناع السياسات في مصر والعالم، بهدف تسليط الضوء على الصورة الإيجابية للدولة المصرية من خلال إبراز القيادات في المجالات المختلفة وتحفيزهم على كيفية تخطي العقبات والتحديات في القطاعات المختلفة وبناء هوية الدولة.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الحكومة تضع الفقراء نصب أعينها، مضيفة: «نخطط للقضاء على الزيادة السكانية بدعم الأسر الملتزمة ماديا».

من جانبها، قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة: إن «السياحة المصرية تتعافى»، موضحة أننا نستهدف إصلاح القطاع وتطويره باعتباره داعم أساسي للاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن أفكار القمة تستهدف تحفيز الشباب من خلال استعراض تجارب القادة الملهمين.

وأضاف، خلال كلمته، أن «مصر دولة شابة، وهذا كنز لو أحسنت الحكومة استغلاله يمكن أن يساعدها في القفز نحو الصدارة من خلال استخدام طاقاتهم في عملية التنمية».

وأوضحت الإعلامية لمياء كامل، مؤسسة القمة والمدير التنفيذي لشركة سى سى بلاس منظمة القمة، أن توصيات الدورة الثالثة سوف يتم إرسالها للحكومة متوقعة الاستجابة لها في ظل حرص رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على وضع القمة تحت رعايته الشخصية ومشاركة 3 قيادات حكومية في جلساتها، وهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان.

وكشفت لمياء كامل أن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون في القمة هي المطالبة باستمرار قمة صوت مصر كعمل مجتمعى برعاية الحكومة المصرية وبمشاركتها فقط، وأن يستمر العمل على النهوض بالمجتمع من خلال التواصل مع قياداته الفعالة، والتي لديها باع من الخبرة قادر على المساهمة في بناء الهوية الوطنية والمطالبة، أيضًا بتحول القمة من فعالية سنوية إلى مبادرة مجتمعية لها خطة سنوية وشراكات دولية وقاعدة بيانات للشخصيات الدولية المؤثرة.

وأضافت لمياء كامل أن قادة القمة اتفقوا على تحويل التوصيات إلى خطة عمل سنوية، لافتة إلى أن التوصيات شملت المحاور المحاور التالية:

- البدء فورًا في عقد شراكات مع مؤسسات دولية تشمل البنك الدولي وصناديق الأمم المتحدة وشركات العلاقات العامة الدولية وحثهم على مساعدة القيادات المصرية في رسم الصورة الإيجابية للدولة، على أن يشمل عملهم أفكار ومشاركة حقيقية من خلال مقالات واستخدام منصات السوشيال ميديا الخاصة بهم في التعبير عن الرأى مع استخدام هاشتاج #Narrativesumit أو صوت مصر.

- التواصل مع الشخصيات المؤثرة عالميًا من خلال السفارات، على أن يكونوا سفراء لحملة بناء الهوية المصرية Changing Egypt’s Narrative ودعوتهم للحضور ورؤية مصر بشكل مختلف، ووضع أجندة للزيارة، بحيث تكون لها تأثير إيجابي.

- التواصل مع شخصيات بعينها قادرة على التأثير ولديها منصات مهمة، مثل إليزابيث ليندور، المسؤولة عن منصة Beautiful Destinations، والتي جاءت إلى مصر خصيصًا لحضور القمة، وقمنا بتقديمها لوزيرة السياحة، ومن المنتظر أن يكون لديها دور في الفترة المقبلة، وأيضًا جوردون تريدجولد، المتحدث العالمي، والذي أبدى استعدادًا للمساهمة في بناء الهوية الوطنية لمصر.

- عقد 3 منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة، مثل التكنولوجيا، والطاقة، والشمول المالي، وهي قطاعات إيجيابية، وتحفز من الصورة الإيجابية للدولة.

- عقد شراكات سنوية مع كيانات إعلامية لاستخدام منصاتها للترويج لصوت مصر، وتسليط الضوء على المحتوى الهام، مثل القيادات المصرية والدولية والأفكار الخاصة بهم، وتشمل تلك الكيانات قنوات التيليفزيون والراديو والإعلام المطبوع، وأن تتحول «صوت مصر» إلى فقرات في أكثر من منصة إعلامية، هدفها عرض قصص النجاح والتحديات والعقبات التي تواجه مصر.

- عقد اجتماع فورًا مع وزارة التربية والتعليم، ورؤية كيفية أن تكون هوية مصر جزء مهم من مناهج الأطفال في المدارس من خلال القصص والأناشيد، على أن يتم مراجعة المحتوى بحيث يكون جاذب للأطفال ومفيد لهم.

- التواصل مع الجهات الإنتاجية المصرية ومشاركتهم في بناء الهوية الوطنية، بحيث تصبح جزء من سيناريوهات الأعمال الدرامية والفنية بشكل هام.

- رعاية لأهم 10 أحداث سنوية في مصر وتسليط الضوء عليها دوليًا من خلال الشراكات المختلفة في مختلف المجالات الحيوية كالاستثمار والقطاع المصرفي والفنون والثقافة.

«قمة صوت مصر» تصدر توصيات دورتها الثالثة