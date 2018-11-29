شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية وبني سويف لربط طالب الهندسة بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعتي الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، وبني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، مع شركتا تيتان وشنايدر بروتوكولا لتدريب وتأهيل طلبة بكالوريوس الهندسه بقسم القوي الكهربائيه لربطهم بسوق العمل عبر مساعدتهم في تلقي التدريبات العملية على أحدث الأجهزه والأدوات الهندسية خلال إعدادهم لمشروعات التخرج الخاصه بهم.

وقالت الدكتورة أماني شحاته، رئيس قطاع الموارد البشرية بمجموعة تيتان: «إنها تلقيت توجيهات من قبل المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي للمجموعة ببحث تفعيل البروتوكول لأهميته للطالب والكشف عبر دراساتهم الحديثة على مصادر جديدة للطاقة، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقه بأهمية المشاركة المجتمعيه للمصانع والشركات والمتعلقة بتأهيل العنصر البشري والخريجين من الشباب لربطهم بسوق العمل وجاءت المشاركه للربط بين الواقع النظري والعملي بين الصناعه والكليات لتهيئة الأجيال الجديدة من المهندسين للتعامل مع التقنيات الحديثة».

وأضاف الدكتور نبيل العباسي، أستاذ الهندسة المشرف على المشروع، أنه سيقوم الطلاب خلال العمل المشترك بعمل دراسة هندسية تشمل رفع شبكة التوزيع الحالية الخاصة بالإضاءة الحالية، قياس شدة الإضاءة، توزيع الأحمال على الواقع في لوحات التوزيع الكهربائية لعمل دراسات مفصلة لمراجعة مدى تطابق شدة الإضاءة المقاسة مع المعايير الهندسية ومراجعة لشبكة التوزيع الكهربائية وتحديث الرسومات الهندسية الخاصة بشبكات الإضاءة.

ولفت توني عثمان، مدير العلاقات العامة بتيتان، إلى قيام الشركات المساهمة في البروتوكول بتقديم العديد من المساعدات العملية والفنية للطالب خلال مشروع التخرج الذي يعكف الدارس عليه تبدأ بتدريبات عملية داخل مصانع الطاقة والأسمنت على أساسيات السلامة الكهربائية والمهنية ومرافقتهم بالمهندسين والفنيين المدربين داخل جولاتهم اثناء أعمال القياسات الكهربائيه وتوفير جميع أجهزة القياسات الهندسيه اللازمه للتدريب مع الرسومات الفنيه للشبكات داخل المصانع، كما سيتم تقديم محاضرات على أيدي خبراء المجال لشرح الكود المصري والعالمي لسبكات الجهد وشرح برامج تصميم الشبكات ونظم التحكم الآلي للإضاءة.