شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 53 حالة تعد بأراضي الاستزراع جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بورسعيد، أعمالها لإزالة التعديات على ٥٣ حالة تم رصدها بأراضي الاستزراع جنوب المدينة.

ويشارك في الحملة إدارة حي الجنوب ومديرية الزراعة ومديرية الأمن والقوات المسلحة، وتواصل الحملة نشاطها حتى يوم الأربعاء القادم لإنهاء كافة حالات التعديات التي تم رصدها، والتي بلغت ٥٣ حالة، تم إزالة نصفها حتى الآن، وكانت عبارة عن مباني خرسانية مخالفة تم إقامتها على حساب الأراضي الزراعية بالمنطقة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتنفيذ الحملة دون أي تهاون مع تأمين الأراضي التي تم إزالة المخالفات منها وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، ومواجهة أي محاولة منها بكل حزم وتطبيق القانون على القائمين عليها.