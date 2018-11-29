شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 1647 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، انه تمت إزالة 527 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 50288 متر مربع، في اليوم الثالث من أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن إجمالى ما تم إزالته على مدار الثلاثة أيام الماضية منذ بدء الحملة، بلغ 1647حالة بمساحة 169875م2 بمدن وقرى المحافظة وكانت الازالات مكونة من ملاعب واسوار ومبانى خفيفة ومبانى الخرسانية وتشوينات، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

الجدير بالذكر أن المحافظة، قامت خلال النصف الأول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدانا، وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة

محافظ القليوبية:إزالة 1647 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ انطلاق الحملة المشتركة