شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يشارك في اجتماع «الأمبودسمان» برواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور مكاتب «الأمبودسمان» في تلقي الشكاوي والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

وشارك« فائق» في الاجتماع السادس للجمعية العامة للموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، والذي يعُقد بالعاصمة كيجالي برواندا في الفترة من 27 وحتي 30نوفمبر الجاري.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الخبراء المعنيين بالقضايا السياسية والتشريعية عددا من القضايا المتعلقة بدور منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في أفريقيا.