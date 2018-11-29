شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إنشاء 22 منزلا كمرحلة أولى لأهالي العلوة بقليوب بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا مع جمعية مصر الخير، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال بمدينة قليوب لوضع الإجراءات النهائية، لإنشاء 122 منزلا بقرية العلوة بقليوب، تبرعا من رجال الأعمال وخدمة لأهالي القرية.

وقال المحافظ: إنه« تم الاتفاق على بدء الأعمال في أقرب وقت ممكن، خاصة مع دخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار».

ومن المقرر البدء في إنشاء 22 منزلا كمرحلة أولى، حيث تم عمل المقايسات والمعاينات اللازمة لهم، كما تم إخلاء المنازل للبدء في الهدم وستصل إجمالي التكلفة لعدد 22 منزلا حوالي 3 ملايين جنيه بتبرعات من رجال الأعمال بمدينة قليوب، كما سيتم استكمال باقي التبرعات لإنشاء باقي المنازل بالتنسيق مع رجال الأعمال.

وأعطي المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مجلس مدينة قليوب بسرعة إنهاء تراخيص البناء اللازمة وتسيير أي عقبة تعترض إنشاء المشروع.

اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية