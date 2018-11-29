شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات تستقبل غدا متحدى الإعاقة عمر حجازى قادما من طابا على دراجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات فى الجيزة، المغامر عمر حجازى، متحدى الاعاقة، القادم سيرا بالدراجة من مدينة طابا، بساق مبتورة، فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر. ومن المقرر أن يشارك فى الحدث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزراء التربية والتعليم والسياحة والآثار، كما أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي امام الأهرامات.

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