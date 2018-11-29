شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: مقترح بتعديل قانون اتحاد النقابات الطبية و"الأسنان" قائم بأعمال الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، تولى مسئولية القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وذلك بالتزامن مع استمرار انقسام الاتحاد إلى تكتلين مختلفين، مشيرا إلى أن ذلك الانقسام يشهده الاتحاد لأول مرة.

وأوضح عبيد، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، والخاص بالاتحاد، ليتم الدعوة لعقد اجتماعات المجلس من جانب 7 أعضاء أو الغالبية، أو رئيس الاتحاد، وأن يتم تولى رسائة الاتحاد بشكل دورى بين الأربعة نقباء "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، ولمدة عامين.

ولفت إلى أن كافة حسابات الاتحاد بالبنوك مغلقة، عدا بنك مصر الذى مازال يصرف المرتبات فقط، مشيرا إلى أنه جارى فتح حسابات جديدة للاتحاد لاستمرار العمل.