شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم قضاء الصلوات الفائتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص كيفية قضاء الصلوات الفائتة. وأوضح فيه الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قضاء الصلوات الفائتة واجب لأن دين الله أحق أن يقضى، ويكون ذلك بصلاة فرض مع الفرض ويستمر الشخص فى ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قضى جميع صلواته الفائتة، لافتا إلى أن قضاء الصلوات المكتوبة أولى من السنة لأنها فريضة فى رقبة المسلم.

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