شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع العاصمة للحث على المشاركة فى حملة فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت محافظة القاهرة حملة إعلانية مكبرة للتوعية بأهمية المشاركة بالكشف فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى "مبادرة 100 مليون صحة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، والتى ستبدأ فى القاهرة السبت القادم، وتستمر لمدة 3 شهور.

وانتشرت بشوارع القاهرة حافلات مكشوفة للإعلان عن بدء الحملة وأهمية المشاركة فيها، كما أذاعت الحافلات أغانى وطنية للحث على المشاركة فى القضاء على فيروس سى والحفاظ على الصحة.

وعلقت المحافظة مئات اللافتات الإعلانية التى تعلن عن بدء الحملة، كما أعلنت على صفحاتها الرسمية أماكن الكشف وفرق الانتشار المشاركة فيها.

يذكر أن المستهدف من الحملة فى القاهرة هو الكشف على 7 مليون مواطن أكبر من 18 عاما، حيث تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى + 662 فرق مسائى ) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في اماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحاً، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.