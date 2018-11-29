شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل من الأقصر، وأشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.

كان الخليج 365 نشر فى 21 أكتوبر الماضى قصة مروة العبد من قرية البعيرات مركز الأقصر، وتبلغ من العمر 27 عاما، حيث ناشدت أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها لشراء تروكسيل لتوفير الإيجار الذى تنفقه فى إيجار آخر لا تملكه.