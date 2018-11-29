شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نستهدف 1.25مليون طالب ثانوى بالمرحلة الأولى للكشف عن فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المرحلة الأولى للكشف علي طلاب الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تنطلق الأسبوع القادم فى 9 محافظات وتستهدف مليون و250 ألف طالب.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المدارس بالمرحلة الأولى للمبادرة 2206 مدرسة و380 فريق مكلف بإجراء المسح في المدارس.