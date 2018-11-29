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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نستهدف 1.25مليون طالب ثانوى بالمرحلة الأولى للكشف عن فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المرحلة الأولى للكشف علي طلاب الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تنطلق الأسبوع القادم فى 9 محافظات وتستهدف مليون و250 ألف طالب.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد المدارس بالمرحلة الأولى للمبادرة 2206 مدرسة و380 فريق مكلف بإجراء المسح في المدارس.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نستهدف 1.25مليون طالب ثانوى بالمرحلة الأولى للكشف عن فيروس سى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .