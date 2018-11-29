شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مشروع القطار المكهرب لربط المنصورة الجديدة بالقديمة فى 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب المخطط إنشاؤه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بمدينة المنصورة القديمة، بعد إقرار إنشاء هذا المشروع بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

1ـ المشروع يربط المنصورة الحالية بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

2ـ مشروع القطار المكهرب يمتد بطول 90 كم.

3ـ المشروع يمر بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة، وهناك يتفرع فرعين أحدهما يتجه إلى دمياط الجديدة والآخر يتجه إلى مدينة المنصورة الجديدة.

4ـ يشمل 13 محطة جديدة.

5ـ المسار بالكامل سيكون سطحى باستثناء مناطق التقاطعات المرورية التى سيتم تسييره خلالها عبر كبارى علوية سيتم إنشاؤها.

6ـ التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار.

7ـ مخطط تنفيذ المشروع خلال 30 شهرا من تاريخ التعاقد.

8ـ الهيئة القومية للأنفاق تلقت عرضا من شركة أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل المشروع.

9ـ مسار المشروع مقسم إلى ثلاثة أجزاء الأول من المنصورة الحالية حتى جمصة بطول 52.5 كم والثانى من جمصة حتى دمياط الجديدة بطول 11.30 كم والثالث من جمصة حتى المنصورة الجديدة بطول 26.5 كم.

10ـ المسار المقترح يشمل محطات المنصورة وطلخا ونبروه ودملاش وبلقاس وقلبشو والدمايره وكفور الغاب وجمعصة البلد ودمياط الجديدة وجمصة الجامعة و15 مايو والمنصورة الجديدة1 والمنصورة الجديدة2.

11ـ سرعة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه ستكون 120 كم/س .