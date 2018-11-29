أخبار مصر | "قومي المرأة" يشكر مكتبة الإسكندريه لدعم حملة الـ16 يوم" لمناهضة العنف‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يشكر مكتبة الإسكندريه لدعم حملة الـ16 يوم" لمناهضة العنف‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، لدعمه حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أطلقت المكتبة عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة وذلك خلال أيام الحملة في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، فضلا عن إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية، باللون البرتقالي خلال أيام الحملة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق تقديرها لجهود مكتبة الإسكندرية في تبني ودعم قضايا تمكين المرأة، مشيدة بإنشاء برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي الذي يعتبر منبرًا لأنشطة وبرامج المرأة، مؤكدة أن هذا هو الدور المتوقع من المكتبة التي تعد إحدى منارات الثقافة المؤثرة وأحد أدوات القوة الناعمة المعبرة عن مصر.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة، أطلق حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "كوني"، وتبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.