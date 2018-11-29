أخبار مصر | عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تطورات الموقف التنفيذي للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية اعتماداً على الأساليب العلمية.