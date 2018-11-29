أخبار مصر | "قومي المرأة" يشكر وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم حملة الـ"16 يوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يشكر وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم حملة الـ"16 يوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعمها حملة الـ"16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي مبانيها باللون البرتقالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وعبرت مايا مرسي، عن خالص تقديرها للدكتورة غادة والي؛ لاهتمامها بتقديم العديد من الخدمات والبرامج الخاصة بالمرأة المعنفة، والتصدي لكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة على اختلاف المجتمعات والذي يترك بالتالي أثرًا نفسيًا سيئًا عليها.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أطلق حملة الـ"16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كوني" ، وتبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى الـ 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.