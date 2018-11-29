أخبار مصر | "برلماني" يطالب محافظ الجيزة بالإعلان عن خطته لمواجهة السيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب محافظ الجيزة بالإعلان عن خطته لمواجهة السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، محافظ الجيزة بالإعلان عن خطته لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول.

وأشار "خليل" إلى ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدا بالجهود التى بذلتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول في جميع المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادى الوقوع في أزمة.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن أزمة السيول تتطلب استراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر حتى لا تقع كارثة نحن فى غنى عنها.