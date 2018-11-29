أخبار مصر | "البيئة" تناقش دور التعاون الإقليمي في أجندة التنوع البيولوجي ما بعد 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تناقش دور التعاون الإقليمي في أجندة التنوع البيولوجي ما بعد 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، مجموعة من المناقشات لتحفيز الأفكار حول دور التعاون الإقليمي في تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وفي تشكيل أجندة التنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وأكد المشاركون على أهمية تعبئة الموارد البشرية والتقنية والمالية عند وضع إطار التنوع البيولوجي لما بعد 2020، حيث تناولت الجلسة عدة رسائل خاصة بالتخطيط الإقليمي والتنسيق والرصد من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي.

كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه تعميم التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة مثل الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية والصيد غير المشروع في منطقة الجنوب الأفريقي، مما يتطلب تعبئة موارد إضافية لتنمية القدرات للبلدان التي تعاني من الصيد والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، والتأكيد على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية لإثراء المناقشات بشأن التعاون الإقليمي في كل ما يتعلق بإتفاقية التنوع البيولوجي.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17: 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.