أخبار مصر | "قومي المرأة" يهنئ مشيرة خطاب لمنحها جائزة الإنسانية العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يهنئ مشيرة خطاب لمنحها جائزة الإنسانية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى السفيرة مشيرة خطاب لتكريمها من جمعية الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو ومنحها "جائزة الإنسانية العالمية" تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت "مرسي"، عن سعادتها وفخرها بالتكريم الذي حصلت عليه السفيرة مشيرة خطاب، مشيدة بجهودها الكبيرة في الدفاع عن حقوق المرأة والأطفال، والدور الذي قامت به في هذا المجال من خلال العديد من المناصب التي تولتها ومن بينها منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة ومحاربتها لمشكلة "ختان الإناث" وزاج الأطفال في مصر.

وأشارت، إلى دورها في التوعية بالمشكلة في قرى ونجوع مصر، لافتة إلى أن السفيرة مشيرة تمتلك مسيرة متميزة في العمل في مجال حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، وهي مصدر فخر لكل نساء مصر، متمنية لها التوفيق والنجاح واستمرار مسيرتها في العطاء.

