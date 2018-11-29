أخبار مصر | المعهد البرلماني ينظم برنامج تدريبي لمجلس الشورى العماني 2 ديسمبر

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ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب برنامجا تدريبيا، لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني، تحت عنوان "برنامج تعريفي" عن مجلس النواب المصري.. قراءة في آليات عمله". وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، والصالون الملحق بها ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

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