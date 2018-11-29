مصر | تأجيل محاكمة المتهمين برشوة مدير إدارة التخطيط بمترو الأنفاق لـ26 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين برشوة مدير إدارة التخطيط بمترو الأنفاق لـ26 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة و"وليد .أ" 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المترو"، لجلسة 26 ديسمبر المقبل لحضور المحاميين الأصليين عن المتهمين.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وسعيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن "هاني.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

واعترف المتهم الأول، بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

