مصر | التحقيق في بلاغ ولية أمر تلميذة يتهم "سائقا ومشرفة" بالتنمر بالهرم

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باشرت نيابة الهرم في الجيزة، أمس، التحقيق في بلاغ ولية أمر تلميذة بإحدى المدارس الخاصة، اتهمت خلاله سائق الأتوبيس الخاص بالمدرسة، ومشرفة الأتوبيس، بالتنمر بابنتها «بيقولوا أمام بنتي ألفاظا نابية، لاستفزازها».
وقالت «شيماء.ج»، مقدمة البلاغ، بحسب النيابة، برئاسة المستشار محمد صلاح، إن نجلتها بالمرحلة الابتدائية اشتكت للمشرفة جراء سلوك السائق بأنه يردد ألفاظ خارجة أمامها، فما كان من المشرفة إلا أن قامت بترديد نفس الألفاظ، وحرض زملاء التلميذة على اضطهادها، مما أدى إلى تدهور الحالة النفسية للتلميذة.
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