مصر | ضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 35 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة والكحولية أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

وأسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن رصد عدة مخالفات وتم إجراء تحليل طبي لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطي 35 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ممن يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.