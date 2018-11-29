أخبار مصر | تعرف على معبد "خنوم" المقرر ترميمه في إسنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على معبد "خنوم" المقرر ترميمه في إسنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن المعبد هو أحد أهم معالم المدنية الأثرية، حيث يقع علي بعد 55 كم جنوب مدينة الأقصر، على الضفة الغربية للنيل، وتم اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1843م أي في أواخر عصر محمد على باشا.
وأشار إلى أن أهم ما فى المعبد هو صالة الأعمدة التي تعتبر من أجمل المباني في مصر، وترجع للعصر اليوناني الروماني، فهي عبارة عن صىالة مسىتطيلة الشكل ذات واجهة بطراز معماري خاص ويحمل سقفها 24 عمودًا إسطوانيًا بارتفاع 5,13م ومزخرفة بنقوش بارزة ذات تيجان نباتية متنوعة، وتعتبر هذه القاعة (الصالة) من أجمل صالات الأعمدة في مصر على وجه العموم من حيث تماثل النسب وطريقة نحت تيجان أعمدتها وبقاءها في حالة جيدة من الحفظ.
وعن المناظر الداخلية للمعبد قال حسن إن أغلبها يتعلق بالديانة والعقيدة في تلك الفترة وتتكون من مؤلفات دينية ونصىوص عن خلق العالم.
يذكر أن وزارة الآثار أعلنت صباح اليوم في بيان لها عن بدء أعمال الترميم في معبد إسنا بالأقصر.
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