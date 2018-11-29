أخبار مصر | مراكز "معاك" باتحاد الأطباء العرب تنظم دورات متخصصة للعاملين بالتربية الخاصة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكز "معاك" باتحاد الأطباء العرب تنظم دورات متخصصة للعاملين بالتربية الخاصة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة التدريب بمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب خلال شهر ديسمبر المقبل ثلاث دورات تدريبية متخصصة ، وهى دورة اضطراب التخاطب وأمراض الصوت والكلام واللغة، و دورة التعديل السلوكي للأطفال، و دورة عن منهج "منتسوري" التربوي وذلك بفرعى المركز بالقاهرة والأسكندرية.

وتستهدف البرامج التدريبية التى تقدمها مراكز "معاك"رفع كفاءة العاملين في مجال التربية الخاصة وخاصة الأخصائيين العاملين بمراكز معاك.

وتتضمن دورة التخاطب التدريب على أمراض الصوت، والكلام، واللغة، والتأهيل التخاطبى لأطفال التوحد، والاعاقة العقلية، والشلل الدماغي.

وتتضمن دورة التعديل السلوكى للأطفال التعريف بتعديل السلوك، وقواعد تحكم السلوك، وكيفيه قياس ووصف السلوك ، والطرق المبتكرة لتعديل سلوكيات الاطفال.

وتتضمن الدورة التدريبية الخاصة بشرح منهج "منتسوري" علاقة المنهج بتعليم ذوي الإعاقة، وأنشطة عملية لمنهج الحياة الحسية، والعملية، واللغة، وأنشطة الحساب وكيفية استخدام تطبيقات هذا المنهج مع الأطفال ذوى الإعاقة.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم من جلسات أو فترة حضانة بالاضافة الى تنمية مهارات العاملين فى هذا المجال.

وتعمل مراكز «معاك»، من خلال 8 مراكز داخل مصر بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد»، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.