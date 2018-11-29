أخبار مصر | "قومي المرأة": مكتب الشكاوى حلقة الوصل مع المجلس في قرى ونجوع ومراكز المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة": مكتب الشكاوى حلقة الوصل مع المجلس في قرى ونجوع ومراكز المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المجلس القومي للمرأة، إن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة، هو حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية، حيث يختص المكتب باستقبال شكاوى المرأة فى حالة التعرض لأي نوع من أنواع التمييز ضدها في الحياة العامة أو الخاصة.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، بأن مكتب الشكاوى يقدم العديد من الخدمات للمراة المصرية على رأسها تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا ، وتقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضى ، وإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها ، وإحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، فضلا عن إعداد التقارير والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، كما يختص المكتب بتقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة والتوصية بحلول لها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وعقد بروتوكولات تعاون مع وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي فى الموضوعات ذات الاختصاص المشتركة.

وأشارت إلى أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس يتكون من 45 محاميًا وإخصائيا اجتماعيا ونفسيا في 27 فرعا، على مستوى الجمهورية، ولدى المكتب شبكة من 500 محامٍ متطوع على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه يمكن تقديم الشكوى بطرق مختلفة منها المقابلة الشخصية بالمكتب المركزي بالقاهرة أو فروع المكتب بالمحافظات، وخطاب بريدي على العنوان التالي: قطعة 11 شارع عبد الرزاق السنهوري متفرع من مكرم عبيد بجوار حديقة الطفل – مدينة نصر، أو من خلال الاتصال هاتفيا على الخط المختصر المجانى لمكتب شكاوى المرأة لتقديم المشورة القانونية: 15115.

وأوضحت أن المكتب يتعاون بشكل مباشر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التي تتبع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية والتي تضم ضابطات شرطة متميزات ومن بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليهن، وقد خصصت الوزارة الأرقام التالية لتلقي البلاغات في سرية تامة (01126977222 – 01126977333 – 01126977444)، كما يتعاون المكتب مع قطاع حقوق المرأة والطفل بوزارة العدل لتنسيق الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة بالتنسيق مع وزارات الداخلية – الصحة – التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن عدد الشكاوى التي استقبلها المكتب خلال عام 2018 وحتى تاريخه بلغت 7025 شكوى وطلب، مثلت الشكاوى الواردة إشكاليات الأحوال الشخصيه 35% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة وإشكاليات الضمان الاجتماعي نحو 20% وتم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن 19% من إجمالي عدد الشكاوى، بالإضافة إلى شكاوى متداولة وجارٍ متابعة حلها.