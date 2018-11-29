شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة الرئيس لفيروس «سي» استقبلت 11.5 مليون مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية بشأن المسح الشامل والاكتشاف المبكر لمرض «فيروس سي»، ستبدأ وسط اهتمام الدولة بملفي التعليم والصحة، بعد أن تحدث المصريين عن الملفين منذ فترات طويلة، وتركز الحكومة اليوم على بناء الإنسان المصري، كما أن الرئيس السيسي مهتم بتثبيت أركان الدولة، ومبادرة إصلاح الصحة والتعليم الذي جرى إعداده من سنتين واليوم نبدأ.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أنه تم الكشف على 11.5 مليون مواطن حتى الساعة 12 ظهرًا، اليوم الخميس، وبدأنا في علاج الحالات التي تم اكتشافها ومصابة بفيروس سي، والمعدلات حتى الآن 5% من ثبت أنه يحمل الفيروس، أو لديهم شواهد، حيث وجه رئيس الجمهورية أن يكون المسح لفيروس سي شاملا للكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وهو لحماية الشباب، مضيفًا «أصابني القلق بسبب مقابلتي أثناء الجولات لحالات ضغط وسكر والتي تسبب أمراض القلب في سن الشباب، ووجدنا أن 7% من الحالات حتى الآن مصابة بهذه الأمراض، وسنتخذ إجراءات وقائية».

وتابع: «الإصابة بفيروس سي قد تؤدي إلى أمراض ضخمة، وتصل إلى تغيير الكبد، والإصابة بمرض عضال، وبالتالي نستهدف تجنيب الأسرة المصرية من هذه الأمراض، وبالتالي مبادرة الرئيس لها أهداف اقتصادية واجتماعية وصحية، وبالتنسيق مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي سيتم النزول لطلاب المرحلة الثانوية والجامعات».

وأكد مدبولي، أنه بالنسبة للتعليم دائما يكون هناك النقاش خلال أحداث التغيير والتجديد، وجميعنا مدرك أن ملف التعليم يعاني مشاكل عديدة، ولكن لن تكون هناك تغييرات في يوم وليلة، ولكن بالتدريج حتى نجد في النهاية برنامج جيد، ولكن الطبيعة البشرية تقاوم أي تجديد.

وأشار إلى أن الحكومة ستركز على بناء الانسان المصري بالتوازي مع مشروعاتها التي بدأت منذ 4 سنوات ومستمرون فيها.