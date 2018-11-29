شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تعلن عن فرص عمل لخريجيها من كليتي الإعلام والإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كليتا الإعلام وإدارة الأعمال بجامعة النهضة ملتقى للتوظيف، برئاسة الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعـة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، لإتاحة وظائف لخريجي الكليتين من جميع التخصصات، وأيضًا لطلاب الفرقة الرابـعة للكليتين، في مجال خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، وسط حضور أكثر من 100 خريج وقدموا سيرتهم الذاتية للشركـة، وتم عمل المقابلات الشخصية بحضور ممثلى الشركة، وتم اختيار العناصر التي اجتازت الاختبار من الطلاب والخريجين للعمل بها.

أشرفت على الملتقى الدكتورة دلال أبوالعلا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبدالغفار، عميد كلية الإعلام، والدكتور عاطف محمد، عميد كلية إدارة الأعمال.