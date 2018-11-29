شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 أبراج مخالفة على كورنيش النيل بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد إنه جاري إزالة 10 أبراج مخالفة مطلة على كورنيش النيل بحي الوراق، لبنائها بدون ترخيص ودون اتباع المواصفات الفنية في أعمال البناء، مشيرا إلى أنه صدر بشأنها أكثر من 30 قرار إزالة.

وأضاف «راشد» في تصريحات اليوم الخميس، خلال تواجده بموقع الإزالة، أنه سيتم محو الأبراج بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض، لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة، مؤكدا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعه أعلى الأبراج، لإنجاز عمليات الإزالة.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة حيث إنه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة؛ حفاظا على أموالهم وأرواحهم .

وطالب اللواء أحمد راشد المواطنين بالاستعلام عن العقار المراد شراء وحدة سكنية به من الوحدة المحلية المختصة قبل الشراء ومعرفة مدى وجود مخالفة بناء أو صدور قرار إزالة لأدوار مخالفة.