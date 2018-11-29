شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» من جامعة القاهرة: تجربة مجلس النواب صعبة وشيقة وعلمتني الكثير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس القاهرة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ورحب «الخشت»، برئيس مجلس النواب، قائلاً: «نحن نرحب به في مجلس جامعة القاهرة، فهو يستحق تقدير خاص وفريد وأشعر بسعادة بتكريمه في مجلس جامعة القاهرة وإهدائه درع التميز الذي يهدي للشخصيات ذات الإسهامات الكبيرة في المجتمع تقديراً لمكانتها وإعزازاً لدورها المؤثر في الدولة المصرية».

وتحدث «عبدالعال»، في بداية جلسة مجلس الجامعة، مؤكدا أن مجلس النواب هو غطاء شعبي لأي نظام سياسي، وهو الذي أقر أكبر عدد من القوانين في الدولة المصرية، ومن بينها قانون التأمين الصحي الذي سينفذ على مراحل، وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الاستثمار، وغيرها من القوانين.

وقال رئيس البرلمان: «إننا في حاجة لإنشاء جامعات، ولكن لابد من استكمال أعضاء هيئة التدريس»، مشيراً إلى أن «المستقبل مبشرًا والآمال كبيرة والمرحلة الصعبة مرت وانتقلنا من الدولة الرخوة إلى الدولة المستقرة»، لافتا إلى أن ما تحقق في مجال الأمن هو أمر كبير حيث أن الأمن هو أغلي سلعة في العالم، قائلاً: «إنه في حالة توافر الأمن يستطيع المجتمع الانطلاق في كافة النواحي ولكن عند شعور أفراد الشعب بالخوف لا يحدث أي تقدم».

وأضاف أن الدستور يحدد الحريات التي يتمتع بها المجتمع في فترة ما بعد الثورة، وتم مراعاة كل هذه العوامل ووضع 189 مادة بعد مداخلات ومناقشات مع لجنة الـ50، كما تم وضع قوانين الانتخابات، سواء ممارسة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب، قائلًا: «أنتمي لمصر ولمدينة دراو بمحافظة أسوان، وتجربة مجلس النواب كانت تجربة صعبة وشيقة وعلمتني الكثير وأعشق تراب هذا الوطن».

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن جامعة القاهرة هي جامعة عريقة، وهي الجامعة الأم في جمهورية مصر العربية وتتأهب للاحتفال بمرور 110 سنة على بنائها بمبادرة من المجتمع المدني الذي شكل نموذجاً بارزاً للعمل المدني والخيري المصري، أو بمعني أدق دور المجتمع المصري في بناء الصروح التعليمية والطبية بناءً على مبادرات خيرية من أبناء الشعب، مضيفاً أن الجامعة صنعت الكثير من العلماء الذين يشغلون مناصب في مختلف أنحاء العالم، وهي التي زودت الجامعات الإقليمية بالعديد من الأساتذة الذين أصبحوا عمداء ورؤساء لهذه الجامعات، ومشاعل الجامعة أضاءت الكثير من جامعات الدول العربية، مؤكداً أن الأستاذ الجامعي ينقل أي مجتمع من الظلمات إلى النور ولن يتقدم المجتمع إلا عن طريق البحث العلمي.

وأشار إلى أن مجلس جامعة القاهرة به العديد من العلماء، قائلاً: «أعرف الدكتور محمد عثمان الخشت منذ فترة طويلة وهو من محبي الوطن وعالم في تخصصه ومحباً لجامعة القاهرة وقد أخرج المؤتمر الوطني السادس للشباب بشكل أشاد به الجميع».

ومن جانبه، قال «الخشت» إن رئيس مجلس النواب يعد علامة بارزة في تاريخ التشريع والقانون المصري، مضيفاً أن تاريخ الدكتور علي عبدالعال حافل من الناحية العلمية، وله مؤلفات كثيرة ومتعددة، وهو في قلب مسار الدولة، وصاحب إسهام عظيم نظري وأكاديمي في التشريعات التي تتعلق بالدولة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الدولة هي أساس الاستقرار والتقدم وبدونها لا تكون هناك حياة اجتماعية أو سياسية، والدولة الوطنية هي التي تمثل المرحلة الحالية في ضوء تطور الدولة عبر التاريخ، مضيفاً أن إعادة بناء التشريع كان له الدور الحاسم في استعادة مصر مرة أخرى، لأن مؤسسات الدولة والحكومة، هما عصب الدولة الوطنية وبدونها لا يوجد أمن وأمان ولا يوجد حياة طبيعية.

مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس النواب

مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس النواب

وعرض الخشت، خلال اجتماع المجلس، عدداً من الإنجازات التي تمت خلال العام الماضي، سواء على مستوى تحديث الخطة الاستراتيجة للجامعة في ضوء الظروف الإقتصادية وخطة الدولة 2030، وإدارة العملية التعليمية بنجاح وعدم حدوث حالات لتسريب الإمتحانات أو وقفات احتجاجية أو خيام، واستحداث وتطوير 124 برنامج دراسي جديد في مراحل البكالوريوس والليسانس بنظام الساعات المعتمدة والماجستير والدكتوراه وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب وضع وثيقة الثقافة والتنوير، ومشروع تطوير العقل المصري، وتنظيم 5448 نشاط وفاعلية على مستوي كليات ومعاهد الجامعة.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة قامت بتطوير البحث العلمي والمساهمة في المشروعات القومية واستثمار الأبحاث العملية في التنمية الشاملة للوطن وربطها بالقضايا القومية، وإنشاء 31 معملاً ووحدة جديدة، وفوز الجامعة بنسبة 26.5% من جوائز الدولة، مشيراً إلى التقدم الذي حققته مجلة جامعة القاهرة الدولية العلمية المتقدمة JAR واحتلالها المركز السادس عالمياً وفقاً لمؤشر تومسون رويترز، مضيفا أن الجامعة حصدت 23 جائزة بمهرجان إبداع وفاز طلاب الجامعة في مسابقة كأس العباقرة.

وقال الخشت إنه تم عقد عديد من الاتفاقيات في ضوء الدبلوماسية العلمية التي تتبناها جامعة القاهرة، والتحول إلى اللامركزية في الإدارة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية على مرحلتين، لافتآ إلى مشروعات الجامعة الكبري، والتي شملت البدء في إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، وتطوير مستشفيات قصر العيني وأبوالريش.