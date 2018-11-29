شكرا لقرائتكم خبر عن 72.7 % نسبة النجاح في امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمطروح بعقد امتحانات للكبار على مستوى المحافظة ومراكزها الثمانية وجاءت نتائج النجاح بنسبة 72،7 %.

صـرح بذلك عـادل عبدالمنعم مسلم مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، بأنه تم عقد دورة امتحانات للكبار بلغ عدد المتقدمين بها 1558 حضر منهم 1036، وتم اجتياز الامتحان بنجاح لعدد 753 دارساً لتكون نسبة النجاح 72،7 %. وأضاف بأنه عقد أيضاً 20 امتحاناً فورياً على مستوى المحافظة اجتاز الامتحان بنجاح 359 دارساً ودارسة.

وأوضح بأنه تم فتح عدد 92 فصلاً لمحو الأمية بإجمالي عدد 801 دارس ودارسة على مستوى المحافظة جار امتحانهم في الدورات القادمة.

وأشار بأن فرع الهيئة بمطروح شارك في حملة «100 مليون صحة» بتوفير خدمات محو الأمية للمواطنين المتوافدين لإجراء التحاليل الطبية لفيروس «C» بكل من الوحدات الصحية بالنجيلة والمثاني والحمام وبمعاونة الرائدات الريفيات في تلك الأماكن.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح الشكر لكل من شارك في الدورات التعليمية للكبار بالمحافظة، مشيداً بالجهد المبذول في هذا المجال، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، لترسيخ أهمية التعليم لجميع الفئات العمرية، وذلك من أجل بناء الوطن وخلق جيل على قدر كبير من الوعي والمعرفة.