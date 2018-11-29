شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تتابع عودة جثمان مصري بالسعودية على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن شكرها للسفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض، والدكتور إيهاب عبدالحميد، قنصل جمهورية مصر العربية بالرياض، لجهودهما الكبيرة واهتمامهما بمتابعة حادث المصري المقتول في الرياض، ويدعى «أ. ن. أ» يعمل حارس أمن بمزرعة بمدينة الرياض، مؤكدة أن الوزارة تتابع معهما لحظة بلحظة تفاصيل عودة جثمان المصري على نفقة الدولة دون تحمل أهله لأي نفقات، والذي يصل فجر السبت لمطار القاهرة الدولي.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك متابعة مع الجانب السعودي لسير الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث والجهود الجارية للقبض على الجناة والقصاص منهم، وفقا للقانون السعودي الذي لا يتهاون في مثل تلك الجرائم.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد إلى أن سبب تأخر شحن الجثمان يرجع إلى الانتهاء من تقرير الطب الشرعي السعودي عن سبب الوفاة، حرصا على حقوق المتوفي القانونية والمالية، حيث ذكر أنه جرح نافذ في الصدر أدى إلى نزيف حاد مما أدى إلى موت مفاجئ.

وفي هذا الصدد، تهيب وزارة الهجرة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، التحقق من المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم ترويج الإشاعات.