شكرا لقرائتكم خبر عن حبس «محاسب» متهم بالنصب في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس محاسب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها مقابل منحهم أرباحا شهرية.
أفادت التحقيقات بأن «رجب.م»، 45 سنة، محاسب بشركة ملابس جاهزة، استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين، لتوظيفها في تجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بذلك رافضا رد المبالغ.
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