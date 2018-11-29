شكرا لقرائتكم خبر عن حبس «محاسب» متهم بالنصب في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس محاسب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها مقابل منحهم أرباحا شهرية.

أفادت التحقيقات بأن «رجب.م»، 45 سنة، محاسب بشركة ملابس جاهزة، استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين، لتوظيفها في تجارة الماشية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بذلك رافضا رد المبالغ.