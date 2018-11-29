شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي تنجح في ضبط شاب وفتاه بحوزتهما كيلو نصف حشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث نفق الشهيد احمد حمدي من ضبط شاب وفتاه وبحوزتهما 12 فرش حشيش أثناء عبورهما النفق تحرر محضر بالواقعة. كان اللواء أشرف عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، كلف اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث المحور بتفتيش السيارات، لمنع تهريب أي ممنوعات داخل البلاد عبر النفق. وتمكن كل من الرائد عمرو عادل، رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي والمقدم محمد عزت مشرف خدمات النفق والنقيب أحمد صلاح معاون المباحث من ضبط الفتاة «س م»، 37 سنة، ومقيمة بالجيزة و«ر ن»، 39 سنة، سائق وبحوزتهما 12 فرش حشيش بما يقدر بكيلو ونصف من المادة المخدرة داخل حقيبة المتهمة الأولي أثناء قدومهما من رأس سدر مستقلين سيارة ميكروباص أجرة كانوا متجهين إلى القاهرة.

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